Boom di finanziamenti a Limatola: il Comune incassa altri 2,4 milioni di euro Nuove risorse per la riqualificazione della viabilità cittadina

Nuovo traguardo per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi che incassa un ulteriore finanziamento da 2,4 milioni di euro, destinato alla riqualificazione della viabilità cittadina.

Le risorse consentiranno di intervenire su diversi tratti stradali del territorio comunale, con lavori di riammagliamento, messa in sicurezza e adeguamento delle infrastrutture, per migliorare la mobilità e la sicurezza dei cittadini.

Questo nuovo finanziamento si aggiunge a una lunga serie di fondi già intercettati negli ultimi anni: 6,5 milioni di euro per la rete fognaria, lavori in corso per l’edilizia scolastica – in particolare per la costruzione di un asilo nido – fondi per il restauro del campanile della chiesa di Ave Gratia Plena, oltre agli interventi ormai in fase avanzata per il Palazzetto dello Sport e per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Di recente, inoltre, sono stati completati anche i lavori di riqualificazione del centro cittadino, realizzati grazie ai primi fondi PNRR, tra i primi ottenuti in Italia.

“Limatola continua a crescere con fatti concreti – dichiarano il sindaco Domenico Parisi e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Vertucci – Questo nuovo finanziamento di circa 2,4 milioni di euro per la viabilità rappresenta l’ennesima dimostrazione di un lavoro costante, serio e ben programmato.

Stiamo intervenendo su tutti i settori strategici del territorio: dalle scuole alla rete fognaria, dall’impiantistica sportiva all’efficienza energetica, e ora anche sulla sicurezza stradale. Non si tratta di semplici annunci, ma di risultati tangibili che stanno trasformando il volto di Limatola.”

Il Primo Cittadino ha poi voluto ringraziare la Giunta comunale e tutti gli amministratori, per l’impegno e la sinergia che stanno permettendo al Comune di cogliere con successo ogni opportunità di crescita. "Continueremo a lavorare con lo stesso spirito di squadra – ha concluso Parisi – per dare forma a una Limatola sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini”.



