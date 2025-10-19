Istituto Lombardi di Airola: la cultura in campo dopo il furto dei 99 computer Spettacolo di beneficenza per la ricostruzione dei laboratori informatici

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN) reagisce con la forza della cultura e della solidarietà al grave furto che ha sottratto 99 computer dai suoi laboratori informatici. Per trasformare il momento di difficoltà in un'occasione di ripartenza e partecipazione collettiva, la scuola invita la cittadinanza allo spettacolo di beneficenza "Libertà va cercando".

L'evento, una suggestiva lettura polifonica della Divina Commedia a cura del Midora Teatro, con la regia di Doriano Rautnik, è un inno alla resilienza e al valore eterno della cultura. Sarà un momento di arte e profonda riflessione per sostenere concretamente la scuola e i suoi studenti.

Lo spettacolo si terrà nella serata di oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 19.00, presso la Sala Teatro del Liceo, in Via Largo Capone ad Airola. Il biglietto d'ingresso ha un costo simbolico di € 10,00. L'intero ricavato della serata

sarà devoluto per la ricostruzione dei laboratori informatici sottratti. Un piccolo gesto che, unito alla partecipazione di tanti, può fare una grande differenza per il futuro didattico degli studenti.

Interverranno: Prof.ssa Maria Pirozzi – Dirigente Scolastica "A. Lombardi", Prof. Maria Felicia Crisci – Società Dante Alighieri (BN), Don Luigi Valentino – Parroco di Bucciano.

Le musiche dal vivo saranno a cura di Anna e Andrea Viscione.

“Dopo un atto così vile, - afferma la Dirigente scolastica Maria Pirozzi - la nostra comunità scolastica non si è arresa alla rabbia, ma ha scelto di rispondere con l'arma più potente che possediamo: la cultura. ‘Libertà va cercando’ non è solo un bellissimo spettacolo; è la dimostrazione che i valori, la solidarietà e l'amore per il sapere non possono essere rubati. Chiedo a tutta la cittadinanza di Airola e della Valle Caudina di essere presente. Ogni biglietto è un mattone per ricostruire un futuro migliore per i nostri ragazzi. Diamo un segnale forte: la

scuola è di tutti e non si tocca”.