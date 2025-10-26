A Pietrelcina pellegrini da tutto il mondo, aspettando il Natale Il sindaco Mazzone: nel weekend oltre diecimila presenze giornaliere e molti arrivi dall'estero

Nell'anno del Giubileo il comune di Pietrelcina continua a registrare numeri importanti per il turismo religioso. Pellegrini e fedeli affollano le strade del centro storico, non solo in occasione dei grandi eventi. Ma soprattutto nel fine settimana in tanti scelgono il piccolo borgo sannita, famoso in tutto il mondo per aver dato i Natali a San Pio.

Ed è proprio nelle parte più antica del pese, dov'è tutti oggi è possibile visitare i luoghi legati all'infanzia del Santo delle Stimmate, che si è possibile incontrare persone di tutto il mondo.

“In queste ultime settimane, nei weekend e soprattutto la domenica, siamo ben oltre le diecimila presenze giornaliere, arrivano da ogni parte della Campania e dalle altre regioni italiane”, spiega il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone che parla di un turismo sempre più diffuso e che continua a far registrare importanti novità. C'è infatti un altro dato emerso negli ultimi mesi: “Sono tanti i gruppi che provengono dagli altri Paesi d'Europa, ma anche extra europei che stanno visitando, in particolar modo in questi mesi, il comune di Pietrelcina”.

Pietrelcina e il turismo esperienziale

“Abbiamo una ricettività diffusa”, spiega ancora il primo cittadino che ricorda l'impegno anche per la digitalizzazione dei servizi: “In questo momento è molto ricercata la possibilità di vivere esperienze sul territorio, quindi stiamo lavorando sugli strumenti digitali che ben descrivono le esperienze che qui è possibile vivere innescandosi con tanti segmenti da quello naturalistico all'arte”.

Il Natale a Pietrelcina

Come l'autunno è un mese intenso di eventi e arrivi, ma è anche il periodo in cui si programmano le festività natalizie. “Ovviamente lavoriamo anche agli eventi, alla promozione del territorio. Sono tante le iniziative in programmazione che a breve presenteremo, con un ricco calendario di eventi natalizi che va da metà novembre fino all'Epifania”.