Stalking e violenza domestica: protocollo tra Questura, Acli e Cpim La firma domani alle ore 16.00 presso il Comune di S. Agata de’ Goti

Domani 10 dicembre alle ore 16.00 presso il Comune di S. Agata de’ Goti (BN) verrà firmato un protocollo d’intesa tra il Questore di Benevento e i legali rappresentanti di A.C.L.I. Benevento e C.I.P.I.M. Campania.

La Polizia di Stato intraprende un piano di azione con alcune associazioni locali contro il fenomeno della violenza domestica e dello stalking, attivando sul territorio attività di prevenzione che seguono linee guida previste dalla normativa vigente e volte al recupero dei soggetti responsabili di azioni violente, al fine di limitare i casi di recidiva.

Le predette associazioni che rappresentano una realtà territoriale già consolidata e di riferimento nelle iniziative di prevenzione dei fenomeni di stalking, violenza domestica e di genere, ospitate presso una sede messa a disposizione dal Comune di Sant’Agata de’ Goti, grazie a questo protocollo opereranno in sinergia con la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Benevento per accogliere i destinatari di ammonimento del Questore al fine di intraprendere percorsi di recupero tesi a prevenire il reiterarsi di azioni violente.