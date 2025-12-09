Sgueglia diventa Presidente di Assocastelli "Passo fondamentale verso la valorizzazione del patrimonio storico"

L’ingegnere Tonio Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola è stato nominato Presidente di Assocastelli, la principale associazione italiana che riunisce gestori e proprietari di dimore e residenze d’epoca e storiche (castelli, masserie, palazzi, tenute e ville).

La nomina è avvenuta nella giornata odierna, alla presenza del sindaco di Limatola Domenico Parisi e di Ivan Drogo Inglese, Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano.

«È motivo di grande orgoglio per la comunità limatolese – ha dichiarato il sindaco Parisi – che l’ingegnere Sgueglia possa ricoprire un ruolo così prestigioso in Assocastelli. Siamo certi che questa nomina rappresenti un passo fondamentale verso la valorizzazione del nostro patrimonio storico. Confidiamo, inoltre, che sotto la sua guida l’associazione possa raggiungere nuovi obiettivi in termini di tutela e promozione degli immobili di pregio e di valore storico. Auspichiamo che questa associazione continui a dare impulso a uno sviluppo radicato nella pluricentenaria storia dei nostri territori».

«La nuova visione dell’associazione – ha aggiunto Drogo Inglese – non sarà soltanto di rappresentanza della categoria, ma si porrà come vero strumento di crescita economica e finanziaria per lo sviluppo del comparto, puntando alla trasformazione di tali realtà in imprese capaci di offrire opportunità, anche occupazionali, alle nuove generazioni».

«Sono onorato di questa carica – ha affermato il neopresidente Sgueglia – L’obiettivo è accompagnare i proprietari di castelli e dimore in un percorso virtuoso di valorizzazione, prendendo come modello l’esperienza maturata con il Castello di Limatola ed il Castello di Rocca Cilento».

Durante l’evento è stato vissuto anche un toccante momento di ricordo dedicato a due grandi amici che non sono più tra noi: l’ingegnere Stefano Sgueglia e Beppe Vessicchio, i quali hanno lasciato un segno importante nella storia del Castello.



