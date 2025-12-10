A Durazzano un incontro di sensibilizzazione sulle truffe porta a porta Giovedì 11 dicembre, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare

L’Amministrazione Comunale di Durazzano informa la cittadinanza che giovedì 11 dicembre, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare, si terrà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle truffe porta a porta e su altre tipologie di raggiri che, purtroppo, colpiscono con crescente frequenza i cittadini, in particolare le fasce più vulnerabili.

L’iniziativa, promossa dalla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata de’ Goti, mira a fornire strumenti concreti, consigli pratici e indicazioni utili per riconoscere tempestivamente situazioni sospette e adottare comportamenti corretti e sicuri.

A tal proposito, il Sindaco Pasqualina Grasso ha dichiarato: “La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta per questa Amministrazione. Informare e sensibilizzare la comunità è il primo passo per prevenire truffe e raggiri che, purtroppo, sono sempre più diffusi e spesso colpiscono le persone più fragili. Desidero rivolgere un sentito

ringraziamento alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata de’ Goti per la costante presenza sul territorio e per il

prezioso lavoro di prevenzione, tutela e vicinanza alla popolazione. Invito tutti i cittadini a partecipare a questo

importante incontro – conclude Grasso – perché conoscere i rischi, capire come riconoscere una situazione sospetta e sapere come comportarsi significa potersi proteggere in modo consapevole.”