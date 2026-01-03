Scuole sicure, finanziamento per il Comune di Fragneto Monforte Il sindaco Facchino: investiamo nella nostra comunità

Il Comune di Fragneto Monforte risulta tra i 5 Comuni della Provincia di Benevento beneficiari di contibuti per l'adeguamento dell'impianto anticendio presso i locali dell'Istituto Comprensivo S@mnium per un importo pari ad € 130.000 a valere sui fondi dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'istruzione e del Merito dello scorso 26 Novembre 2025.

"Un Intervento fondamentale - rimarca il sindaco Luigi Facchino - per garantire sempre maggiore sicurezza a studenti, personale scolastico e famiglie.

Un risultato importante che nasce da lavoro serio, competenza e impegno costante degli uffici comunali cui va il ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrate nel raggiungimento di questo obiettivo.

Continuiamo a lavorare per scuole più sicure, moderne e all’altezza delle esigenze dei nostri ragazzi, perché investire nella sicurezza significa investire nel futuro della nostra comunità".