Limatola: grande partecipazione per la consegna della Costituzione ai neo 18enni L'appuntamento istituzionale con il sindaco Parisi

Un momento molto partecipato sia dai ragazzi sia dalle rispettive famiglie. Nella serata di Lunedì 5 Gennaio grande riscontro presso la Sala consiliare del Comune di Limatola per l'occasione data dal tradizionale appuntamento della consegna di una copia della Costituzione italiana ai giovani che hanno compiuto la maggiore età nel corso dell'anno precedente. Un momento che è diventato riferimento stabile nel calendario degli appuntamenti del Comune di Limatola e, in particolare, dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi che ha voluto introdurre questo momento sin dall'anno 2017. Accolti dallo stesso sindaco Parisi e dall'intera Amministrazione comunale, tanti neo diciottenni hanno partecipato con attenzione e interesse alla cerimonia ricevendo direttamente dalle mani del Primo Cittadino una copia del testo che rappresenta la massima fonte normativa nell'Ordinamento italiano. "Mi piace sottolineare la grande partecipazione di ragazze e ragazzi e di pubblico in generale - commenta il sindaco Parisi - È un segnale molto importante di attenzione e di partecipazione da parte delle nuove generazioni della nostra Comunità e questo dato mi inorgoglisce. La Costituzione è un faro di libertà: questo è il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri giovani concittadini nell'auspicio che possano contribuire a tutelare l'immenso patrimonio valoriale che vive nel testo costituzionale.

Non poteva esserci conclusione migliore per il ricco calendario di eventi natalizi che, anche quest'anno, il Comune di Limatola ha proposto in sinergia con il locale associazionismo. Un applauso a tutti per lo sforzo e per il brillante risultato". "La consegna della Costituzione ai neo diciottenni - ha commentato nello specifico il vicesindaco Pina D'Angelo - non è un gesto simbolico, ma un invito concreto alla partecipazione. La Costituzione non è un libro da conservare, è una bussola che insegna ai giovani che la libertà va esercitata con responsabilità e consapevolezza. In un tempo in cui la democrazia non può essere data per scontata, è fondamentale ricordare che diritti e doveri camminano insieme. I giovani non sono spettatori, ma protagonisti: il futuro dell’Italia dipende dalla loro capacità di conoscere, partecipare e non restare indifferenti. Dalla prima Amministrazione Parisi, io e il

Sindaco abbiamo introdotto questa cerimonia che ogni anno riproponiamo con grande entusiasmo per augurare ai neo diciottenni il loro ingresso in società e per comunicarli l’importanza di partecipare alla vita socio-politica del loro paese".

