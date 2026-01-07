"Electro Vibes - La Notte dell’Elettrotecnica e dell’Automazione" Il successo per l'evento organizzato dall’Istituto Carafa Giustiniani

L’evento “ElectroVibes", organizzato dall’IIS Carafa-Giustiniani, il 19 dicembre 2025, presso la sede di San Salvatore Telesino, ha trasformato la scuola in un laboratorio aperto di esperienze, accoglienza e orientamento.

Alla serata ha partecipato anche il Sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, la cui presenza ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa in una prospettiva condivisa di sviluppo culturale e formativo.

La manifestazione è stata caratterizzata da un coinvolgimento attivo delle associazioni locali per una collaborazione tra scuola e territorio, volta a valorizzare le competenze tecniche come risorsa culturale e sociale. In modo particolare è stata presente l’Associazione “L’Età d’Oro della Vita APS” di San Salvatore Telesino, coinvolta nel progetto “Nonni Smart”. Il progetto, realizzato secondo la metodologia del Service Learning, ha favorito e favorirà uno scambio intergenerazionale significativo, promuovendo l’inclusione digitale e rafforzando il ruolo sociale della scuola all’interno della comunità.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado, invitati a vivere la scuola superiore non come un luogo distante, ma come uno spazio aperto alla scoperta, alla sperimentazione e alla curiosità. Attraverso attività interattive come la technological treasure hunt, le virtual experiences, i laboratori di automazione, il soccer bot e le dimostrazioni di elettricità in azione, gli alunni hanno potuto avvicinarsi in modo concreto e ludico al mondo dell’elettrotecnica e dell’automazione.

Finalità principale dell’evento è stata quella di accompagnare gli studenti e le famiglie verso una scelta scolastica responsabile e consapevole, fondata sulla conoscenza diretta dei percorsi di studio, delle opportunità formative e delle competenze richieste dal mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica.

Il momento di orientamento autentico, in cui la scuola si è raccontata attraverso l’esperienza, il dialogo e il coinvolgimento attivo è stata un’occasione preziosa - ha affermato la Dirigente scolastica, Dott.ssa Giovanna Caraccio - per aiutare i più giovani a guardare al proprio futuro con maggiore consapevolezza, sostenuti da una comunità educante che crede nel valore delle scelte informate e condivise.

Il riscontro complessivo della serata, in termini di partecipazione e apprezzamento, è stato estremamente positivo con un alto livello di gradimento e soddisfazione tra studenti, famiglie e stakeholder del territorio, a conferma della rilevanza educativa e orientativa dell’evento coerente con gli obiettivi del PNRR e del DM 328/2022.