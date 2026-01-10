Viabilità Provinciale. Richiesta di manutenzione urgente a Sant'Agata de' Goti I Gruppi consiliari Partito Democratico e Dei Goti scrivono al presidente della Provincia, Lombardi

I consiglieri comunali dei Gruppi consiliari Partito Democratico e Dei Goti della città della Valle Caudina a tutela dell’interesse pubblico chiedono con urgenza l'intervento della Provincia per lo stato di grave e diffuso degrado in cui versano le strade, ormai da settimane, la quasi totalità delle strade provinciali ricadenti sul territorio di competenza.

La lettera indirizzata al presidente dell aProvincia, Nino Lombardi è stata firmata dai consiglieri Renato Lombardi, Giannetta Fusco; Nicoletta Vene, Luciano Iannotta e Carmine Valentino.

"Le attuali condizioni manutentive risultano oggettivamente incompatibili con i requisiti minimi di sicurezza e transitabilità, configurando un serio e concreto pericolo per l’incolumità degli utenti della strada. Tale situazione appare ancor più grave alla luce della persistente assenza di interventi strutturali e programmati, a fronte di azioni sporadiche e limitate che non rispondono alle esigenze dell’intera collettività".

In particolare la manutenzione urgente è stata chiesta per le arterie provinciali: S.P. 120 (Sant’Agata – Bagnoli – Valle di Maddaloni); S.P. 121 (Cantinella – Sant’Agata); S.P. 123 (Sant’Agata – Moiano); S.P. 111 (Sant’Agata – Frasso Telesino).

"Buche profonde, dissesti del manto stradale, segnaletica carente e generale mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria rendono tali strade pericolose e indecorose, soprattutto in considerazione degli eventi atmosferici che stanno caratterizzando il clima negli ultimi giorni".

Per questi motivi i consiglieri comunali di Sant'Agata de' Goti diffidano "formalmente l’Ente competente a porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli interventi necessari e indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e piena percorribilità, nel rispetto dei doveri istituzionali e delle responsabilità previste dalla normativa vigente".