San Marco dei Cavoti, Costantini: "Grazie a Mons. Felice Accrocca" "Ha dimostrato sensibilità per il territorio"

Il Consigliere comunale di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, esprime un sentito ringraziamento all’Arcivescovo metropolita Monsignor Felice Accrocca, recentemente nominato Vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno dal Santo Padre Leone XIV.

“Voglio dire grazie di cuore a Mons. Accrocca per la sua costante attenzione verso le aree interne, non solo nella vicenda del Comitato contro la demedicalizzazione del 118 Fortore e Miscano, ma anche per il suo impegno quotidiano nell’evidenziare le difficoltà delle nostre comunità e nel difendere i diritti dei più deboli”, dichiara Costantini.

Il Consigliere sottolinea come l’operato dell’Arcivescovo abbia rappresentato una presenza concreta e solidale, capace di ascoltare e sostenere problemi reali delle persone e dei territori.

«A Mons. Accrocca - continua Costantini - rivolgo le mie più sincere congratulazioni e auguri per il prestigioso incarico come Vescovo delle comunità di Assisi e di Foligno. Sono certo che, con la sua sensibilità e il suo coraggio pastorale, saprà continuare a servire la Chiesa e le persone con dedizione e attenzione ai bisogni sociali”.