San Marco dei Cavoti, Costantini: "Grazie a Mons. Felice Accrocca"

Il Consigliere comunale di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, esprime un sentito ringraziamento all’Arcivescovo metropolita Monsignor Felice Accrocca, recentemente nominato Vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno dal Santo Padre Leone XIV.
“Voglio dire grazie di cuore a Mons. Accrocca per la sua costante attenzione verso le aree interne, non solo nella vicenda del Comitato contro la demedicalizzazione del 118 Fortore e Miscano, ma anche per il suo impegno quotidiano nell’evidenziare le difficoltà delle nostre comunità e nel difendere i diritti dei più deboli”, dichiara Costantini.
Il Consigliere sottolinea come l’operato dell’Arcivescovo abbia rappresentato una presenza concreta e solidale, capace di ascoltare e sostenere problemi reali delle persone e dei territori.
«A Mons. Accrocca - continua Costantini - rivolgo le mie più sincere congratulazioni e auguri per il prestigioso incarico come Vescovo delle comunità di Assisi e di Foligno. Sono certo che, con la sua sensibilità e il suo coraggio pastorale, saprà continuare a servire la Chiesa e le persone con dedizione e attenzione ai bisogni sociali”.