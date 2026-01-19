Telethon a San Salvatore Telesino ha superato 7.000 euro La raccolta per le malattie genetiche rare

Un risultato record per la Fondazione Telethon che, con il sostegno dei soci del Centro Sociale Polivalente “L’ età d’Oro della Vita” APS di San Salvatore Telesino, chiude il 2025 con una raccolta fondi di 7.300 euro da destinare alle malattie generiche rare.

Ieri nella sede del Centro Sociale presieduto dall’inarrestabile Paolo Malatesta sono stati consegnati i fondi raccolti a San Salvatore Telesino, Castelvenere e in alcuni comuni limitrofi al Coordinatore Telethon delle provincie di Avellino e Benevento Agostino Annunziata.

“Un euro alla volta, anno dopo anno, trasformiamo la vostra generosità in ricerca di eccellenza - dichiara Agostino Annunziata - anche con queste donazioni raccolte nel corso del 2025 dal nostro amico Paolo

Malatesta e da tutti i soci del Centro Sociale di San Salvatore Telesino. Infatti, molto presto, grazie ai frequenti bandi indetti da Fondazione Telethon, anche questi soldi saranno utilizzati per finanziare i migliori progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare. Esattamente come è avvenuto per gli oltre 2.300.000 euro raccolti in questi anni dai volontari delle province irpine e sannite".

Grande soddisfazione nel centro telesino che chiude con una raccolta di grande successo confermando come i donatori della Valle Telesina non hanno lasciato Telethon sola davanti alle responsabilità di aver voluto produrre e distribuire quei farmaci che l’industria farmaceutica abbandona perché non profittevoli.

“E’ stato un appuntamento con il Coordinatore Agostino Annunziata che ci ha permesso di raccontare il valore e la storia delle famiglie di San Salvatore Telesino” parla il Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino Stefano Avitabile “un traguardo che appartiene al lavoro del Presidente Malatesta e a tutti coloro del

Centro Sociale Polivalente “L’ età d’Oro della Vita” APS che hanno fornito il prezioso contributo per la raccolta. Nulla di questo sarebbe stato possibile senza i generosi donatori e gli instancabili volontari” chiude Stefano Avitabile Amministratore Comunale di San Salvatore Telesino.

“La ricerca è futuro. La ricerca è vita” chiosa Paolo Malatesta Presidente “L’età d’oro della Vita” "grazie a queste preziose donazioni, sono state studiate centinaia e centinaia di malattie genetiche rare, fatte nuove diagnosi, trovate nuove cure e salvati centinaia di bambini in tutto il mondo. Sono orgoglioso del risultato raggiunto e ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto questa raccolta ma soprattutto i donatori, tanti e generosi".