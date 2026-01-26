Limatola, Dugenta, Frasso e Melizzano: proclamati i minisindaci Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Limatola guidata da Domenico Parisi

Si chiamano Lorena Maria Dolores Saiano, Valentino D’Onofrio, Francesca Ricciuto ed Ettore Del Prete e sono i Minisindaci, rispettivamente, dei Comuni di Limatola, Dugenta, Frasso Telesino e Melizzano. Nella giornata odierna, la sempre suggestiva location del Castello di Limatola ha fatto da cornice – su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Limatola guidata dal sindaco Domenico Parisi – alla cerimonia di proclamazione e di insediamento delle piccole fasce tricolori.

Un momento che si inserisce nel contesto dell’iniziativa “Coloriamo il nostro futuro – Minisindaci dei Parchi d’Italia”, progetto nazionale giunto alla 26ª edizione finalizzato a stimolare la partecipazione dei più giovani alla vita istituzionale attiva.

Presenti i sindaci dei quattro Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, insieme alla Dirigente scolastica dottoressa Rosalia Manasseri, e, in particolare, oltre al sindaco di Limatola Parisi, il sindaco di Dugenta Di Cerbo, il sindaco di Melizzano Galietta e il sindaco di Frasso Telesino Viscusi. La giornata ha visto la significativa partecipazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dottoressa Monica Matano, di Michele Zarrillo, consigliere giuridico del Ministro dell’Istruzione e del Merito; presente anche Sebastiano Pesce, ispettore dell’USR Campania. Dopo i saluti della professoressa Patrizia Duraccio, è intervenuta la Dirigente scolastica Rosalia Manasseri del locale Istituto Comprensivo, che ha sottolineato come quello odierno sia stato un momento di festa per la scuola e per la comunità sociale e di grande arricchimento reciproco.

Rilaciati i temi di legalità ed impegno

La Dirigente ha inoltre ringraziato il sindaco Parisi per aver voluto che la cerimonia si svolgesse in una location di grande valore storico e simbolico, esprimendo gratitudine anche alla famiglia Sgueglia per la costante disponibilità dimostrata nei confronti delle scuole del territorio.

A seguire, l’intervento del sindaco di Limatola Domenico Parisi, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, ricordando come già nel 2018 l’Amministrazione comunale avesse promosso la figura del sindaco junior e sottolineando come l’estensione del progetto ai quattro Comuni conferisca oggi un valore ancora più significativo al percorso intrapreso. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato la dottoressa Matano, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo incarico, e l’avvocato Zarrillo per la loro presenza, definita motivo di grande orgoglio per la comunità. Dopo la consegna delle fasce tricolori ai Minisindaci, in un clima di forte partecipazione ed entusiasmo, la cerimonia si è avviata alla conclusione con gli interventi di Michele Zarrillo e della dottoressa Monica Matano.

Nel suo intervento conclusivo, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha rivolto un caloroso saluto agli studenti e ai docenti, sottolineando come il progetto rappresenti un importante percorso di crescita basato su ascolto, dialogo e attenzione verso le esigenze degli altri. Un’occasione concreta di democrazia partecipata, cittadinanza attiva e di approfondimento dei valori sanciti dalla Costituzione. La dottoressa Matano ha infine ribadito come sia fondamentale diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto delle regole, di se stessi e degli altri, anche in linea con le nuove linee guida sull’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole.

