Alfabetizzazione digitale: il Comune di Limatola promuove il corso gratuito Sei lezioni gratuite dedicate che saranno tenute dai volontari

La cultura informatica e digitale quale strumento per vivere in modo piu` semplice e dinamico la quotidianita`. Aiutando chi ancora si sente un po' "indietro" nelle specifiche competenze. Nasce da questi presupposti il "Corso gratuito di alfabetizzazione digitale" promosso dal Comune di Limatola e, in particolare, dal Presidente del Consiglio comunale Filomena Marotta e dai ragazzi del Servizio civile. Sei lezioni gratuite dedicate che saranno tenute dai volontari con approfondimenti particolari su quelli che sono aspetti piu` vivi e "concreti". Per la precisione, gli argomenti delle singole lezioni - che si svilupperanno presso la Sala consiliare del Municipio cittadino - saranno i seguenti. "Introduzione alla tecnologia e uso base del dispositivo"; "Comunicare con familiari e amici"; "Internet e ricerche utili"; "Email e servizi online"; "Foto e ricordi digitali"; "Sicurezza digitale". "Anche in questo modo - commenta il sindaco di Limatola, Domenico Parisi - dimostriamo la vicinanza dell'Ente ai cittadini. Formare chi e` meno pratico, in modo veloce e gratuito, alle possibilita` legate alle nuove tecnologie rappresenta una opportunita` importante che siamo felici di fornire. Mettere tutti in condizione di godere delle stesse possibilita` e` un dovere per ogni Istituzione. Ringrazio il Presidente del Consiglio Marotta e i ragazzi del Servizio civile che saranno protagonisti di questo percorso". "Le nuove tecnologie sono una risorsa preziosa per poter affrontare in modo piu` agevole la quotidianita` - osserva il Presidente del Consiglio comunale di Limatola, Filomena Marotta - Basti pensare al patrimonio di informazioni contenute nella rete, alla possibilita` di fare pagamenti da remoto, di accedere ai servizi pubblici e comunicare con strumenti quali messaggi e videochiamate. Il nostro corso di alfabetizzazione digitale nasce per mettere in condizioni chi ha delle lacune nell’uso quotidiano dello smartphone di colmarle. L’approccio e` semplice, pratico e graduale, con esercitazioni guidate e un linguaggio accessibile. L’obiettivo e` fornire autonomia nell’uso del dispositivo, aumentare la fiducia nelle proprie capacita` digitali e migliorare la comunicazione con familiari, amici e servizi utili. I ragazzi del Servizio civile faranno da docenti con la loro applicazione e dimestichezza: invitiamo le persone ad iscriversi". Per farlo basterà scaricare il modulo dalle pagine social o ritirarlo presso lo sportello informativo comunale.