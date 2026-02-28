Comune di Forchia: bilanci in risanamento Il sindaco Perna Petrone: dati del preconsuntivo 2025 recentemente approvati un miglioramento

Il Sindaco di Forchia, Gerardo Perna Petrone, unitamente a tutta l'Amministrazione comunale, rende noti i positivi sviluppi relativi alla gestione finanziaria dell’Ente. I dati del preconsuntivo 2025 recentemente approvati, infatti, confermano un percorso di risanamento concreto e un significativo miglioramento degli equilibri di bilancio.

Le risultanze della gestione evidenziano, in primo luogo, l’azzeramento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) relativo all’esercizio 2025. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante, considerato che, in sede di salvaguardia degli equilibri 2025, il Fondo era stato adeguato a 256.701,68 euro, rispetto ai 121.683,63 euro inizialmente previsti. A ciò si aggiunge il recupero di 90.703,77 euro di FCDE riferiti ad annualità pregresse. Nel corso dell’esercizio è stata inoltre ripianata la quota di disavanzo 2025 pari a 54.703,11 euro ed è stato interamente coperto il disequilibrio dell’anno per 168.949,12 euro.

Parallelamente, per rafforzare ulteriormente la tutela degli equilibri finanziari, l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare il Fondo contenzioso, portandolo da 20.000 a 40.000 euro. Si tratta di un accantonamento prudenziale previsto per far fronte ad eventuali sentenze sfavorevoli; qualora tali somme non dovessero essere utilizzate, saranno liberate e rese disponibili per il bilancio. Nel complesso, la parte disponibile del risultato di amministrazione registra un netto miglioramento:

Al 31 dicembre 2024 -719.290,24 euro;

Al 31 dicembre 2025 -600.261,94 euro.

"Tale miglioramento - spiegano ancora dall'amministrazione - è avvenuto nonostante l’incremento di 20.000 euro del Fondo contenzioso. Anche il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità complessivo si riduce, attestandosi a 772.225 euro al 31 dicembre 2025, rispetto agli 862.928,77 euro dell’anno precedente.

"Sono numeri chiari – commenta l'Amministrazione comunale – che dimostrano come le politiche di rigore finanziario, di contenimento della spesa e di rafforzamento della riscossione stiano producendo risultati concreti. Un ringraziamento va alla Comunità, che con il rispetto degli obblighi contributivi concorre in modo determinante a questo percorso di risanamento."

L'Amministrazione conclude sottolineando che la strada intrapresa è quella giusta e che occorre proseguire con determinazione per consolidare, nel più breve tempo possibile, la stabilità finanziaria dell’Ente.

