Potenza-Benevento, ecco i convocati di Floro Flores Sono cinque i calciatori indisponibili per il tecnico giallorosso

Reso noto l'elenco dei convocati per il match di domani tra Potenza e Benevento, in programma alle 12:30 per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Floro Flores ha grande abbondanza, ma non mancano gli assenti. Oltre ai lungodegenti Nardi, Ricci e Simonetti, mancano all'appello anche Sena e Mehic. Per quest'ultimo, non si prevede un breve rientro, considerato che in conferenza stampa Floro Flores ha sottolineato che Mehic è alle prese con un "problema importante". Grande abbondanza nel reparto avanzato, dove il tecnico giallorosso ha tutti gli attaccanti a disposizione.

Potenza-Benevento, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo;

CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Prisco, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Mehic, Nardi, Ricci, Sena, Simonetti