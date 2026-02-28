Benevento, a Potenza Floro rilancia Della Morte Sarà l'ex vicentino a prendere il posto a sinistra dell'infortunato Simonetti

La ricerca continua. L'infortunio a Simonetti è stata una iattura. Non ci voleva, perchè un altro con quelle caratteristiche in squadra non c'è. E allora bisogna andare un po' a tentativi, provare e sperare che quella scelta sia la soluzione giusta. Questa volta toccherà a Della Morte. Non si nasconde Floro Flores, lo annuncia e dice che il “quarto” giocatore che proverà a non far rimpiangere il “tuttocampista” romano sarà proprio l'esterno di Ciriè. “Gioca non perchè non abbia nessuno in quel ruolo, ma perchè se l'è meritato”. E' il quarto tentativo nelle ultime quattro partite: Floro ha iniziato con Carfora a Trapani, ha continuato con Kouan contro il Latina e con Manconi ad Altamura. Nessuna soluzione lo ha soddisfatto, per cui questa volta toccherà al buon Matteo, che ha denotato una bella condizione sia domenica quando è entrato ad Altamura, che nel corso della settimana di allenamenti. Non ha le caratteristiche di Simonetti, ma quelle non ce l'ha nessuno: “Per qualche mese – dice il tecnico giallorosso – dimentichiamoci di Simonetti. Quelle caratteristiche non ce l'ha nessuno. Lui è unico nel suo genere”.

Dice che le prove effettuate sono solo la ricerca delle caratteristiche più idonee: “Per esempio non mi piace vedere Manconi in quel ruolo, perchè lo allontana dalla porta. Così Kouan, a cui non potrò mai dare colpe: l'ho messo io in quel ruolo che non era suo. Il calcio rimane divertimento, passione, dedizione, ossessione. Della Morte rappresenta tutte queste parole che caratterizzano il calcio”.

La speranza è che il momento di particolare forma consentano a Della Morte di essere determinante nella sfida del Viviani.