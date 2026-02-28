Primavera, debacle casalinga del Benevento contro il Monopoli I giallorossi di De Angelis sono stati sconfitti col punteggio di 3-0

Benevento-Monopoli 0-3

Benevento: Mandato, Scarpitella (14'st Kwete), Nonga, Del Gaudio (14'st Borrelli), Squillante (1'st Grilli), Formicola, Manuzzi, Scalici (39'st Cerbone), Soprano, Giugliano, Milucci (14'st Miranda). A disp.: Sessa, Tagliente, Paolini, D'Ambrosio, Cerulo, Battista. All.: De Angelis

Monopoli: Gagliano, Turcinskas, Lamberta (46'st Ruggieri), Karim, Cirone (21'st Dahche), Di Bari, Ziedelis, Positano (46'st La Macchia), Diugevic, Castiglione, Spano (35'st Morrone). A disp.: Mancini, Paparella, Bernardis, Di Mario, Albergo. All.: D'Ermilio

Arbitro: De Paolis di Cassino. Assistenti: Cocciolone di L'Aquila e Amelii di Teramo

Marcatori: 4'pt e 13'st Spano, 43'st Balasanov

Sconfitta casalinga per il Benevento nel match giocato questo pomeriggio all'Avellola. I giallorossi sono passati subito in svantaggio dopo quattro minuti di gioco, a causa di un gol messo a segno da Spano. I giallorossi hanno mosso molto il pallone, ma il possesso è stato inconcludente. Nella ripresa, Spano ha raddoppiato. Il Benevento ha anche perso Del Gaudio, al 14', a causa di un infortunio. Il Monopoli ha chiuso i conti al 43' con una marcatura di Balasanov. Nella prossima giornata, la squadra di De Angelis affronterà l'Avellino in trasferta.