Anticipi di serie C: il Foggia battuto anche dal Casarano Vittoriosa la Cavese sull'Audace Cerignola

Nel sabato della C vince la Cavese nettamente sull'Audace Cerignola (Munari e Macchi in avvio di ripresa). Netta anche la vittoria dell'Atalanta Under 23 al Provinciale di Trapani (Manzoni e Cissè), con lo stesso punteggio di 2 a 0. Finisce in parità invece tra Picerno e Altamura.

Sempre di più nel deamma il Foggia, che nel finale subisce il gol di Cajazzo, su un'autentica invenzione di Chiricò, e perde per 2 a 1 contro il Casarano allo Zaccheria. La cura Pazienza non sortisce effetti, per i satanelli è la settima sconfitta di fila. Il Foggia era passato per prima in vantaggio con D'Amico, ma per il Casarano aveva pareggiato Versienti. Nel finale l'arrembraggio di un convinto Casarano e la resa di una squadra come il Foggia sempre più ancorata ai bassifondi della classifica (pernultima a quota 22 punti).

Oggi sono previste le altre sei partite della giornata, tra cui Potenza-Benevento e Salernitana-Catania, che mettono in palio mezza serie B.