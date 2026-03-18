Paduli, 'Il Sannio tra sapori e folklore' premiato al Senato della Repubblica situato lungo la storica Via Appia, crocevia strategico per la promozione culturale e turistica

Importante riconoscimento nazionale per l’evento “Il Sannio tra Sapori e Folklore”, promosso da UNPLI Benevento: è stato premiato a Roma nell’ambito della cerimonia ufficiale del Marchio “Sagra di Qualità” a cura di UNPLI Nazionale, svoltasi il 15 marzo presso l’Ergife Palace e il 16 marzo presso la Sala Koch del Senato della Repubblica.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo perché riferito all’edizione svolta proprio a Paduli, che ha registrato migliaia di presenze, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati del territorio. Un evento capace di raccontare, attraverso enogastronomia, tradizioni e momenti di aggregazione, l’identità autentica del Sannio.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli: “Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Paduli è stata protagonista di un’edizione straordinaria de ‘Il Sannio tra Sapori e Folklore’, che ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha saputo valorizzare al meglio le tradizioni. Sannite. È la dimostrazione di come il lavoro condiviso tra istituzioni e associazioni possa generare risultati concreti e portare il nome del nostro paese all’attenzione nazionale”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Renzo Mazzeo, Presidente UNPLI Benevento e Consigliere Comunale di Paduli: “Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale di Paduli per il supporto e la collaborazione dimostrata. L’edizione de ‘Il Sannio tra Sapori e Folklore’ realizzata a Paduli è stata un grande successo, con migliaia di presenze e una partecipazione straordinaria che ha premiato il lavoro di squadra. Questo riconoscimento nazionale nasce anche da lì, da una comunità che ha saputo accogliere e contribuire in maniera determinante alla riuscita dell’evento, confermando quanto sia fondamentale la sinergia tra istituzioni, Pro Loco e volontari”.

Paduli, situato lungo la storica Via Appia, rappresenta un crocevia strategico per la promozione culturale e turistica del Sannio. La centralità del borgo lungo questa antica arteria romana permette di valorizzare non solo le tradizioni locali e i prodotti tipici, ma anche il patrimonio storico e paesaggistico dell’intera area. Eventi come “Il Sannio tra Sapori e Folklore” rafforzano il legame tra territorio e comunità, favorendo la visibilità nazionale e contribuendo a posizionare Paduli come meta attrattiva per turismo enogastronomico, culturale e storico.

Il riconoscimento ottenuto al Senato rafforza ulteriormente il percorso intrapreso e rappresenta uno stimolo a proseguire nella promozione delle eccellenze locali, puntando su cultura, tradizione e partecipazione. Paduli si conferma così protagonista attiva di una rete territoriale dinamica e coesa, capace di trasformare eventi e tradizioni in opportunità di crescita e visibilità per l’intero Sannio.