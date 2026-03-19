"Ex industria laterizi, il 7 aprile apre il cantiere per la bonifica" "Tutte le attività sono state puntualmente documentate, prodotte e messe agli atti come da legge"

Il 7 aprile prenderanno il via i lavori di bonifica del sito dell’ex Industria Laterizi. La data di apertura del cantiere è stata comunicata al Comune dai proprietari del sito atteso che il piano di lavoro predisposto dalla società specializzata ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell’ASL.

Si tratta di un passaggio atteso e significativo per la comunità di Paduli, relativo a una vicenda che ha presentato nel tempo un’evidente complessità sotto il profilo amministrativo e tecnico. L’Amministrazione comunale evidenzia di aver seguito con attenzione l’intero iter, come dimostrato dalla sequenza degli atti posti in essere ,adottando tutti gli strumenti previsti dalla normativa. Tra questi anche l’ordinanza nei confronti dei proprietari del sito, ritenuta il provvedimento più incisivo tra quelli nelle prerogative del Sindaco.

«Comprendiamo le preoccupazioni quando sono espresse in buona fede – viene sottolineato dal sindaco Domenico Vessichelli – perché la vigilanza dei cittadini sugli atti amministrativi rappresenta un legittimo e importante esercizio di democrazia. In questo caso, tuttavia, non era necessaria perché tutte le attività sono state puntualmente documentate, prodotte e messe agli atti nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge».

Con la comunicazione della data certa di avvio dei lavori e con la rimozione dei materiali potenzialmente nocivi presenti nell’area, prende finalmente forma un intervento atteso da tempo e ritenuto prioritario per il territorio. La bonifica del sito rappresenta infatti un risultato rilevante per Paduli, sia sotto il profilo ambientale sia per la tutela della salute pubblica, restituendo alla comunità un’area che per anni ha rappresentato motivo di attenzione e preoccupazione.

"Un passaggio importante, dunque, che segna un momento significativo nell’azione amministrativa e nell’impegno dell’ente a tutela dell’interesse collettivo... il tempo è galantuomo”.