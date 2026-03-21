"Punti di vista – occhi puntati sui piccoli borghi" della Pro Loco di Castelpoto Promuovere una riflessione visiva sul ruolo dei borghi come custodi di tradizioni e memorie

La Pro Loco Castelpoto annuncia l’apertura della sesta edizione del concorso fotografico “Punti di vista – Occhi puntati sui piccoli borghi”, iniziativa culturale volta alla valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e identitario dei piccoli centri italiani.

Il concorso, ormai divenuto un appuntamento stabile nel panorama locale, intende promuovere una riflessione visiva sul ruolo dei borghi come custodi di tradizioni, memorie e paesaggi di pregio.

Finalità dell’iniziativa: Promuovere la conoscenza e la tutela dei piccoli borghi italiani. Incentivare la produzione fotografica come strumento di documentazione e narrazione del territorio. Costruire un archivio iconografico utile alla valorizzazione culturale e turistica.

- Rafforzare il legame tra comunità locale e visitatori.

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati e a tutti coloro che desiderano partecipare con il proprio sguardo creativo.

Le immagini potranno rappresentare paesaggi urbani, scene di vita, elementi artistici o particolari capaci di raccontare l’identità e l’anima dei borghi.

Attraverso la fotografia si intende costruire un racconto collettivo fatto di immagini, prospettive e sensibilità diverse, con l’obiettivo di promuovere e far conoscere il valore dei piccoli centri.

Il concorso rappresenta un invito a osservare con attenzione i luoghi che ci circondano e a riscoprire, attraverso l’obiettivo fotografico, la bellezza spesso nascosta dei borghi.