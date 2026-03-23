Sicurezza energetica e del territorio a San Bartolomeo incontro con Italgas Il sindaco Agostinelli: l'azienda ha instaurato un buon rapporto con gli enti locali

Si è tenuto oggi, presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo, un importante tavolo tecnico tra i primi cittadini del territorio e i vertici operativi di Italgas. All’incontro hanno preso parte i Sindaci di San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Foiano di Val Fortore e Montefalcone di Val Fortore, confrontandosi con Cosimo Russillo (Responsabile Unità Tecnica Campania Sud) e Vincenzo De Filippo (Responsabile Impianti Campania).



Al centro del colloquio, la necessità di garantire la continuità e la sicurezza del servizio di distribuzione del gas in un’area storicamente complessa sotto il profilo idrogeologico. Italgas ha illustrato il piano d’azione immediato, che prevede:

• Realizzazione di due bypass temporanei: Interventi di natura consistente volti a mettere in sicurezza la rete in un tratto specifico in agro di Baselice, attualmente interessato da movimenti franosi che minacciano l’integrità delle condotte.

• Studio di percorsi alternativi: Parallelamente agli interventi d'urgenza, l'azienda ha avviato le verifiche tecniche per individuare nuove ipotesi di adduzione che superino definitivamente le criticità dei tracciati esistenti.



I Sindaci hanno espresso unanime soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando il cambio di passo impresso dalla nuova gestione. L'approccio di Italgas è stato definito costruttivo, trasparente e orientato alla risoluzione definitiva dei disagi che in passato hanno colpito il bacino dei quattro comuni.

"Accogliamo con favore la concretezza dimostrata da Italgas", hanno dichiarato congiuntamente i Sindaci. "Nonostante l’azienda sia subentrata da poco nella gestione della nostra rete, ha saputo instaurare da subito un’interlocuzione istituzionale eccellente, dimostrando di voler investire non solo nella manutenzione, ma nella resilienza infrastrutturale del nostro territorio."

L'incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere un monitoraggio costante sui lavori e sulla programmazione in corso, con l'obiettivo comune di tutelare i cittadini e garantire un servizio moderno e senza interruzioni.