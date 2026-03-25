Foglianise, dopo sopralluogo interventi in arrivo sulla strada provinciale 154 Si parte con la pulizia delle zanelle per il deflusso delle acque, maggiore causa del deterioramento

Prosegue l’attività della Provincia di Benevento per rispondere alle criticità segnalate sulla rete viaria.

I tecnici dell'ente stanno effettuando una serie di ricognizioni che vengono puntalmente illustrate al presidente della Provincia Nino Lombardi che ha disposto l’attivazione delle verifiche tecniche e delle conseguenti azioni per la risoluzione delle problematiche emerse.

Nella mattinata di oggi i tecnici dell’Ente hanno effettuato un sopralluogo lungo l’arteria che collega la provinciale Vitulanese con la consortile Vitulanese, nel territorio di Foglianise. Presenti il responsabile del Settore Viabilità, Angelo Giordano, il responsabile del servizio, l'architetto Giancarlo Marcarelli, e l’amministratore del Comune di Foglianise, architetto Carminantonio De Santis.

Dal sopralluogo è emersa una situazione di diffuso degrado: buche e sconnessioni interessano ampi tratti della carreggiata, con evidenti rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Un primo intervento sarà avviato nell’immediato con la pulizia di zanelle e cunette, necessaria per migliorare il deflusso delle acque piovane, attualmente tra le principali cause del deterioramento del manto stradale. Contestualmente, la Provincia sta predisponendo una perizia complessiva sulla viabilità: tra gli interventi programmati sarà inserita anche la manutenzione straordinaria del tratto interessato, con l’obiettivo di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e garantire la piena percorribilità. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alle segnalazioni arrivate dal Comune di Foglianise e dai residenti della zona.