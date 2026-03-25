Paduli: protocollo con Ferrovie dello Stato per migliorare viabilità comunale Un intervento strategico che guarda al futuro della mobilità locale

Il Comune di Paduli è il primo nel Sannio a sottoscrivere un protocollo di intesa con RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Ferrovie dello Stato), segnando un passo importante verso il miglioramento della viabilità cittadina e dei collegamenti con le principali arterie del territorio.

A breve prenderanno il via i lavori di riammagliamento della viabilità comunale con le strade provinciali e con la SS90bis, con l’obiettivo di ridurre le distanze tra la rete viaria locale e quella di livello superiore, favorendo così una mobilità più efficiente e sicura.



L’intervento punta a potenziare e migliorare la percorribilità sia delle arterie periferiche sia del corso principale del centro abitato, interessando diverse strade strategiche collocate all’interno e nelle immediate vicinanze del centro urbano. In particolare, i lavori riguarderanno:

Traversa I via Longo

Strada di collegamento tra via Enzo Marmorale e Traversa I via Longo

Traversa I Carpine

Via Enzo Marmorale

Via Longo

Via Nicola Marcarelli

Per la progettazione e la realizzazione degli interventi, RFI riconoscerà al Comune di Paduli un importo complessivo, pari a 871.608,04 euro. È inoltre in fase di definizione un ulteriore finanziamento regionale di circa 620 mila euro che consentirà di rafforzare ulteriormente il progetto.



Grande soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione comunale, che sottolinea l’importanza dell’accordo raggiunto: "Si tratta di un risultato significativo che permetterà di migliorare concretamente la percorribilità della rete viaria cittadina, rendendo più agevoli i collegamenti con le principali direttrici di traffico e contribuendo allo sviluppo del territorio".

Un intervento strategico che guarda al futuro della mobilità locale e alla crescita di Paduli, confermando il ruolo attivo nei processi di innovazione e miglioramento delle infrastrutture.