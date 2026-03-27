San Lorenzo Maggiore: c'è attesa per la via crucis vivente Sabato 28 marzo, alle ore 19.30, con partenza dalla Chiesa Parrocchiale

Sabato 28 marzo, alle ore 19.30, con partenza dalla Chiesa Parrocchiale, San Lorenzo Maggiore vivrà la seconda edizione della Via Crucis Vivente, un evento di grande intensità spirituale e comunitaria che trasformerà il centro storico del borgo in un cammino di fede, memoria e speranza.

Tra vicoli silenziosi, piazze e palazzi antichi, il paese tornerà a farsi scenario vivo della Passione di Cristo. Non una semplice rappresentazione, ma un percorso capace di coinvolgere l’intera comunità, restituendo significato e bellezza a luoghi che custodiscono l’identità più profonda di San Lorenzo Maggiore.

La Via Crucis Vivente è anche un segno concreto di unione tra generazioni: giovani, adulti e anziani condividono lo stesso cammino, dando vita a una testimonianza collettiva di appartenenza, partecipazione e fede. In questo abbraccio corale, il borgo riscopre se stesso e rinnova il proprio legame con la sua storia.

Il messaggio scelto per questa edizione, “Guarderanno a me, colui che hanno trafitto”, richiama il cuore più profondo della rappresentazione: guardare alla Passione di Cristo significa anche confrontarsi con le sofferenze del presente, con le ferite del mondo, con le cadute e le fragilità dell’uomo. Ma proprio da quel dolore nasce il senso più autentico della speranza e della rinascita.

L’appuntamento, dunque, è per sabato 28 marzo alle ore 19.30, con inizio del percorso dalla Chiesa Parrocchiale. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a questo momento di raccoglimento e condivisione, in un itinerario che attraversa il borgo e insieme il cuore di una comunità intera.