Campaia Felix: al via l'esercitazione ad Arpaise Dal 18 al 25 maggio in piazza Donisi

L’Amministrazione comunale di Arpaise informa e invita all’esercitazione “Campania Felix”, in Piazza Donisi dal 18 al 25 maggio 2026. In collaborazione con la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni, partecipano Docenti e Alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. Durante la stessa settimana si svolgeranno attività con i volontari della Protezione Civile di Benevento, il gruppo intercomunale Apollosa-Arpaise- Ceppaloni-San Leucio e la Croce Rossa Comitato di Benevento per testare il piano di emergenza intercomunale. La Scuola di Commissariato guidata dal Brig. Gen. Sandro Corradi, con il Battaglione Mezzi Mobili Campali, schiererà personale e mezzi per

supporto logistico e operativo. Obiettivo: approntamento, distribuzione e gestione dei servizi essenziali in scenari complessi.