Arpaise: prevenzione gratuita con gli screening oncologici Il 4 e 5 Maggio l'ASL di Benevento in piazza

La prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all'impegno dell'ASL Benevento e della Regione Campania nella lotta contro i tumori, attraverso la campagna itinerante "Ci prendiamo cura di te!" che sta attraversando anche i comuni di Ceppaloni, Apollosa, Arpaise e San Leucio del Sannio. Un’iniziativa fondamentale che porta la sanità di prevenzione direttamente nelle piazze, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare controlli gratuiti senza necessità di prenotazione.

?L'unità mobile sarà attiva Lunedì 4 e Martedì 5 Maggio in Piazza Matteo Renato Donisi ad Arpaise, garantendo servizi diagnostici dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

La campagna è rivolta a:

• Donne in età compresa tra 50 e 69 anni per lo screening della mammella, con effettuazione di mammografia;

•Donne in età compresa tra 25 e 64 anni per lo screening della cervice, con effettuazione di Pap test per le donne tra 25-29 anni, e di HPV test per le donne tra 30-64 anni;

•Uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni per lo screening del colon retto, con consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

La popolazione può accedere al Poliambulatorio mobile direttamente o attraverso contatto telefonico da parte del Personale della ASL. Prima che i cittadini accedano a praticare il test di screening verrà verificato se è intercorso il giusto intervallo di tempo dall'ultimo esame effettuato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali in materia. ?"Prendersi cura della propria salute significa giocare d'anticipo", sottolinea l'ASL Benevento. Gli screening oncologici gratuiti rappresentano lo strumento più efficace per una diagnosi precoce, aumentando sensibilmente le possibilità di cura e migliorando la qualità della vita.