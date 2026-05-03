Calvi: apre il parco avventura Jurassic Samnium Ingresso gratuito e un'esposizione di dinosauri a grandezza naturale

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10.00, si terrà a Calvi l’apertura del Jurassic Samnium, il nuovissimo parco avventura realizzato dal Comune di Calvi.

Situato in una zona centrale a ridosso degli impianti sportivi, in un’area boschiva recuperata e resa fruibile, il complesso prevede diverse attrazioni, fra cui 7 percorsi complessivi a più livelli di difficoltà, adatti sia a bambini che ad utenti esperti, con oltre 40 passaggi attrezzati fra cui ponti tibetani, ponte dell’Himalaya, teleferiche, ponti nepalesi, tunnel di rete, ponte a inganno, tirolesi e un carosello che arriva a svariati metri d’altezza, immerso fra il bosco e la cascata naturale. Vi saranno, inoltre, un percorso benessere, con 45 postazioni per ginnastica a corpo libero, un percorso didattico a tema giurassico e un percorso naturalistico, nonché un’esposizione di dinosauri a grandezza naturale, che comincia con 3 modelli realizzati in vetroresina e fedeli in ogni dettaglio, che verranno successivamente implementati, fino a formare una vera e propria mostra permanente delle creature del giurassico.

A partire dal prossimo weekend, sarà possibile visitare la location e mettersi alla prova nel parco avventura. Il Jurassic Samnium sarà aperto, con ingresso gratuito, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19.