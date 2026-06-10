Pago Veiano, ecco la nuova facciata dell'asilo nido Conclusa la consultazione pubblica per la scelta

Si è conclusa ieri la consultazione pubblica promossa dal Comune di Pago Veiano per la scelta della nuova facciata dell’Asilo Nido comunale.

L’iniziativa, avviata nell’ambito del programma di riqualificazione dell’edificio, ha consentito ai cittadini di esprimere la propria preferenza tra 3 diverse proposte progettuali elaborate dall’Ufficio Tecnico comunale.

Al termine dello scrutinio, la proposta risultata vincitrice è stata la "Proposta C" che sarà adottata per il nuovo intervento di riqualificazione dell’edificio.

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato a questa consultazione – ha dichiarato il Sindaco Mauro De Ieso –. Abbiamo scelto di condividere con la comunità una decisione che riguarda un luogo particolarmente importante per tante famiglie e la risposta ricevuta è stata positiva e significativa.

L’Asilo Nido è uno spazio dedicato alla crescita dei nostri bambini e siamo soddisfatti di aver coinvolto direttamente i cittadini nella definizione del suo nuovo volto. L’Amministrazione comunale - ha concluso il primo cittadino - ringrazia tutti i partecipanti e coloro che hanno contribuito all’organizzazione della consultazione”

