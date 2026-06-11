Nuova vita per l'acquedotto di San Giorgio la Molara: conclusi i lavori Recupero e la sistemazione dei serbatoi esistenti, mai eseguita in passato

Nuovo volto per l’acquedotto di San Giorgio la Molara. Conclusi i lavori di ammodernamento voluti dall'Amministrazione comunale per la valorizzazione delle infrastrutture idriche al servizio della comunità, attraverso una serie di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della rete di approvvigionamento esistente.

L'infrastruttura interessata dagli interventi è un acquedotto costruito negli anni Settanta grazie ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Tale sistema acquedottistico, alimentato dalle risorse idriche fornite da Molise Acque, rappresenta da decenni un elemento fondamentale per l'approvvigionamento del territorio comunale. Gli interventi recentemente eseguiti hanno riguardato, tramite diversi lavori, il recupero e la sistemazione dei serbatoi esistenti, mai eseguita in passato.

L'Amministrazione Comunale considera strategica la tutela e la manutenzione delle opere infrastrutturali che nel corso degli anni hanno contribuito allo sviluppo del territorio. Attraverso questi interventi si intende consolidare un patrimonio pubblico di fondamentale importanza, migliorando l'efficienza del sistema e assicurando ai cittadini un servizio idrico essenziale affidabile e adeguato alle esigenze della comunità.