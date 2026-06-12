"Telesia for Peoples" arriva come special guest Lele Blade Per la gioia di tanti fan nella serata conclusiva della tredicesima edizione

Domenica, 12 luglio (ore 21), nella serata spettacolo conclusiva dell’evento, che si svolge nel teatro delle Terme di Telese, l’artista partenopeo riceverà il Premio “Amici del Telesia for Peoples” 2026 e delizierà gli spettatori con alcuni dei suoi brani di maggiore successo.

Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena, è un rapper italiano, membro del collettivo SLF (con Vale Lambo, MV Killa e Yung Snapp), e del duo Le Scimmie (con Vale Lambo).

“Dopo Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci, ospiti delle tre precedenti edizioni, quest’anno – dicono gli organizzatori – sul palco salirà Lele Blade che è una delle sorprese che abbiamo voluto riservare al popolo del Telesia for Peoples che da anni segue con affetto l’evento”. L’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti.