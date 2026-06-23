Limatola: si insedia il Forum dei Giovani Eletto il Presidente, è Raffaele Toscano

Per la prima volta nella storia del Comune di Limatola, i giovani del territorio hanno ufficialmente un proprio organo di rappresentanza e partecipazione attiva. Si è infatti insediato formalmente il primo Forum dei Giovani comunale.

Nel corso della prima seduta del Consiglio si è provveduto all’elezione del Presidente, carica che sarà ricoperta da Raffaele Toscano, e alla contestuale nomina della nuova Giunta, così come previsto dal regolamento vigente. Si apre così una pagina del tutto nuova per la comunità, pensata per dare voce, spazio e centralità all'energia, alle idee e alle progettualità delle nuove generazioni.

Il Sindaco Domenico Parisi e l'Amministrazione comunale hanno espresso il più vivo compiacimento, rivolgendo i più sentiti auguri di buon lavoro a tutto il gruppo di ragazzi che guiderà il Forum.

"La nascita del Forum è un traguardo storico per Limatola — dichiara il Sindaco Domenico Parisi — Siamo certi che questi giovani sapranno lavorare con entusiasmo e responsabilità. Da parte nostra, garantiamo fin da ora la massima apertura a una proficua e costante collaborazione per il bene della nostra comunità e per il futuro dei nostri giovani. Un ringraziamento e un riferimento particolare vanno all'assessore Giuseppe Altieri, che ha seguito l'intera procedura con dedizione, e agli uffici comunali che ne hanno curato l'iter amministrativo".

L'assessore Altieri ha quindi aggiunto "L'istituzione del Forum dei Giovani rappresenta un'ulteriore promessa mantenuta da parte di questa Amministrazione comunale. Le nuove generazioni sono al centro del nostro programma e crediamo in modo fermo nella loro ricchezza e nel loro immenso potenziale".

Dall'Amministrazione Parisi l'invito alla cittadinanza nella direzione di condividere e sostenere questa bellissima partenza, augurando un proficuo e radioso percorso a tutti i membri del Forum dei Giovani di Limatola.