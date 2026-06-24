Di Vincenzo è il vincitore del Premio "Telesia for Peoples" 2026 Il premio dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”

E’ Vincenzo Di Vincenzo, Direttore del quotidiano “Il Mattino”, il vincitore del Premio “Telesia for Peoples” 2026 per la categoria del Giornalismo, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo.

Il Direttore Di Vincenzo verrà premiato per “l’impegno, la professionalità, la competenza ed il coraggio delle sue idee che l’hanno portato, dopo una lunga e prestigiosa carriera all’agenzia di stampa Ansa, a dirigere una delle Testate più importanti d’Italia, quale è appunto il Mattino, il quotidiano più diffuso e letto nel Mezzogiorno”.

Il Premio, che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, verrà conferito nel corso della cerimonia spettacolo del 12 luglio (ore 21).

Quest’anno l’evento del “Telesia for Peopels” sarà dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità. E, non a caso, ospiti d’onore della serata conclusiva del 12 luglio, saranno appunto i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, insieme agli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della neo costituita Fondazione. Il “Telesia for Peoples” gode del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento.