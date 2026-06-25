San Giorgio La Molara: reinvestite le economie del PNRR nel sistema informatico La decisione del comune fortorino

A seguito del completamento delle attività previste dai progetti di digitalizzazione finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune di San Giorgio La Molara ha maturato economie complessive pari a 52.634,15 euro, derivanti dalla gestione efficiente delle risorse assegnate per le misure dedicate alla trasformazione digitale dell’Ente.

L’Amministrazione di San Giorgio la Molara, ha deciso di reinvestire gran parte delle somme recuperate nel potenziamento dell’intera infrastruttura informatica del Comune. L’intervento prevede un ammodernamento generale del comparto ICT della casa comunale con l’aggiornamento di tutte le postazioni di lavoro degli uffici, il miglioramento dell’infrastruttura di rete e dei sistemi di gestione e protezione dei dati, nonché l’implementazione di soluzioni avanzate per il backup e il monitoraggio delle risorse informatiche.

Rientrano inoltre la centralizzazione dei sistemi di archiviazione, l’integrazione con i servizi cloud già attivati attraverso i progetti PNRR, l’assistenza specialistica e la manutenzione programmata dell’intero ecosistema digitale comunale, con l’obiettivo di garantire continuità operativa, maggiore sicurezza informatica ed elevati standard di affidabilità.

L’investimento consentirà di consolidare i risultati ottenuti grazie ai progetti di digitalizzazione già realizzati, assicurando una gestione più efficiente delle attività amministrative e offrendo ai cittadini servizi sempre più moderni, sicuri e performanti.

Questa azione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione intrapreso dal Comune di San Giorgio la Molara, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel trasformare le opportunità offerte dal PNRR in interventi concreti e duraturi a beneficio della comunità e dell’efficienza della macchina amministrativa.