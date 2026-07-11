Premio nazionale giornalismo Ermanno Corsi-Giacomo Lombardi: un successo

Folta partecipazione di pubblico per l’ultimo appuntamento

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I edizione premio nazionale di giornalismo Ermanno Corsi-Giacomo Lombardi, numerosa partecipazione di pubblico per l’ultimo appuntamento...

San Lorenzello.  

L’antico borgo di San Lorenzello ha ospitato nella storica dimora di Palazzo Massone la presentazione del libro di Massimo Franco “Papi, dollari e guerre. Il potere dell’America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV “(Solferino).

Fra testimonianze inedite,il libro racconta come e perché è caduto il tabù che faceva apparire impossibile l’elezione di un papa “yankee”; ed accompagna il lettore/lettrice lungo oltre cent’anni di Storia per approdare, nel maggio del 2025, in un imponente e sconosciuto complesso nel cuore di Roma: il Collegio Pontificio Nordamericano, dove si è svolto una sorta di pre-Conclave dei cardinali Usa.

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato all’iniziativa.

A Massimo Franco editorialista politico del «Corriere della Sera», la Commissione, composta dal Presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti - Alfonso Guarino, dal giornalista Luciano Lombardi d’Aquino - Presidente del Comitato Scientifico, dalla giornalista AnnaRita De Feo Direttore del Premio – e dai giornalisti, componenti del Comitato Scientifico Aldo Balestra e Pierluigi Melillo - ha deciso di assegnare , il Premio Nazionale di Giornalismo: “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi”  istituito dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti,con il patrocinio morale del quotidiano Il Mattino.

"Il premio nazionale di giornalismo Corsi-Lombardi - vuole avere un occhio rivolto al futuro, senza dimenticare chi ha contribuito a scrivere la storia del giornalismo e valorizzando lo scrigno di bellezza e cultura delle aree interne" - afferma Alfonso Guarino presidente dell’ente culturale Nicola Vigliotti.

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