Premio nazionale giornalismo Ermanno Corsi-Giacomo Lombardi: un successo Folta partecipazione di pubblico per l’ultimo appuntamento

L’antico borgo di San Lorenzello ha ospitato nella storica dimora di Palazzo Massone la presentazione del libro di Massimo Franco “Papi, dollari e guerre. Il potere dell’America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV “(Solferino).

Fra testimonianze inedite,il libro racconta come e perché è caduto il tabù che faceva apparire impossibile l’elezione di un papa “yankee”; ed accompagna il lettore/lettrice lungo oltre cent’anni di Storia per approdare, nel maggio del 2025, in un imponente e sconosciuto complesso nel cuore di Roma: il Collegio Pontificio Nordamericano, dove si è svolto una sorta di pre-Conclave dei cardinali Usa.

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato all’iniziativa.

A Massimo Franco editorialista politico del «Corriere della Sera», la Commissione, composta dal Presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti - Alfonso Guarino, dal giornalista Luciano Lombardi d’Aquino - Presidente del Comitato Scientifico, dalla giornalista AnnaRita De Feo Direttore del Premio – e dai giornalisti, componenti del Comitato Scientifico Aldo Balestra e Pierluigi Melillo - ha deciso di assegnare , il Premio Nazionale di Giornalismo: “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi” istituito dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti,con il patrocinio morale del quotidiano Il Mattino.

"Il premio nazionale di giornalismo Corsi-Lombardi - vuole avere un occhio rivolto al futuro, senza dimenticare chi ha contribuito a scrivere la storia del giornalismo e valorizzando lo scrigno di bellezza e cultura delle aree interne" - afferma Alfonso Guarino presidente dell’ente culturale Nicola Vigliotti.