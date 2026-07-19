Carabinieri: Limatola consegna gli attestati di benemerenza civica L'evento promosso dal Comune per celebrare l'impegno dell'Arma

Una sala consiliare gremita e partecipe ha fatto da cornice, venerdì pomeriggio, alla cerimonia ufficiale di conferimento delle benemerenze civiche al personale in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Dugenta.

L'evento, promosso dal Comune di Limatola, che in tal senso ha deliberato in sede di Giunta, ha voluto celebrare pubblicamente il quotidiano e straordinario impegno degli uomini dell'Arma a favore del territorio.

Al tavolo, insieme al Sindaco di Limatola Domenico Parisi, erano presenti i militari destinatari del riconoscimento, il Senatore Domenico Matera e, graditissima sorpresa giunta direttamente dal Comando provinciale di Benevento, il Comandante del Reparto operativo, Tenente Colonnello Antonio Quarta. La benemerenza civica è stata conferita al Comandante della Stazione Luogotenente Giulio Perrone, al Maresciallo Capo Ugo Moroni, al Brigadiere Donato Di Bitonto, al Vice Brigadiere Massimo Ferraro, agli Appuntati Scelti Giuseppe Grasso, Massimiliano Ciervo e Vincenzo Lombardi. Tanto "quale segno di riconoscenza per l'elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e professionalità dimostrati nello svolgimento quotidiano delle proprie funzioni, operando con costante impegno e dedizione a tutela della salvaguardia, della legalità e del benessere della comunità e contribuendo in modo determinante al rafforzamento del senso di sicurezza e fiducia nelle istituzioni, rappresentando un costante punto di riferimento per i cittadini di Limatola e un esempio di servizio allo Stato"

Nel suo discorso, il Sindaco Domenico Parisi ha espresso profonda gratitudine a nome di tutta la cittadinanza "I Carabinieri della Stazione di Dugenta mostrano da sempre una straordinaria vicinanza e prossimità alla nostra comunità. Rappresentano un'interfaccia sicura per i cittadini, una presenza costante, vigile e rassicurante. Questo conferimento non è un semplice atto formale, ma il ringraziamento sincero di un'intera comunità che in voi vede un punto di riferimento imprescindibile."

