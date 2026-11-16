E' morto monsignor Franco: già Nunzio apostolico in Terra Santa L'annuncio del vescovo di telese Mazzafaro

È morto ieri all'età di 89 anni monsignor Antonio Franco, arcivescovo titolare di Gallese e nunzio apostolico emerito. L'annuncio è stato dato dal vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti, monsignor Giuseppe Mazzafaro. Nato a Puglianello (BENEVENTO) il 24 marzo 1937, Franco era stato ordinato sacerdote il 10 luglio 1960 per la diocesi sannita da monsignor Felice Leonardo. Dal 1966 al 1968 è stato parroco di Santa Generosa Martire a Ponte. Eletto arcivescovo da Giovanni Paolo II il 28 marzo 1992, ha ricevuto l'ordinazione episcopale dallo stesso pontefice nella Basilica di San Pietro il 26 aprile successivo. Per oltre quarant'anni ha servito la diplomazia vaticana. Entrato nel 1968 alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha prestato servizio presso le nunziature in Iran e in Francia e presso la Missione permanente della Santa Sede all'Onu a New York, per poi lavorare alla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Primo nunzio apostolico in Ucraina dopo l'indipendenza (1992-1999), è stato anche amministratore apostolico della Transcarpazia, l'attuale diocesi di Mukacevo, dal 1993 al 1997. Dal 1999 al 2006 ha guidato la nunziatura nelle Filippine. Il 21 gennaio 2006 Benedetto XVI lo ha nominato nunzio apostolico in Israele e a Cipro e delegato apostolico a Gerusalemme e in Palestina. In quegli anni ha contribuito all'organizzazione del pellegrinaggio del Papa in Terra Santa nel 2009.

"Nel suo lungo servizio diplomatico ed ecclesiale - spiega il vescovo Giuseppe Mazzafaro - Mons. Franco ha testimoniato la sollecitudine della Chiesa universale, facendosi strumento di comunione, di dialogo e di pace, particolarmente in una terra tanto cara alla fede cristiana e segnata da profonde tensioni e sofferenze come quella di Gerusalemme e della Terra Santa. La sua morte è per noi occasione di gratitudine al Signore per il bene seminato nel corso della sua esistenza e per la testimonianza di dedizione alla missione della Chiesa".

La salma giungerà oggi, 16 novembre, alle ore 16:00 presso la Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Puglianello (BN), dove sarà allestita la camera ardente. Le esequie si terranno martedì 17 novembre alle ore 10:00 presso la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Telese Terme (BN).