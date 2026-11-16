Benevento, domani seduta a porte aperte Appuntamento alle 15 all'Antistadio Imbriani. C'è da preparare l'insidiosa trasferta di Genova

Dopo la ripresa mattutina della preparazione in questo piovoso lunedì, domanoi pomeriggio la squadra giallorossa tornerà ad allenarsi alle 15. Per l'occasione ci sarà la consueta seduta a porte aperte, che darà la possibilità ai tifosi di assistere al lavoro dei loro beniamini in vista della trasferta di sabato a Genova contro la Sampdoria.

Floro Flores comincia a agionare nell'ottica del doppio impegno tra sabato e martedì. Perchè appena dopo la trasferta a Marassi sarà la volta della patita casalinga di martedì (ore 20) contro l'Empoli dell'ex Matteo Andreoletti. Il tecnico giallorosso dovrà dosare bene gli sforzi dei suoi che inizieranno un vero e proprio tour de force, fatto di sei partite ravvicinate e di lunghi viaggi (Genova, Palermo, Mantova), il tutto ristretto in appena 21 giorni. Settimana dunque importante per iniziare a fare le scelte giuste in vista di questo duplice impegno ravvicinato. Floro oggi non ha avuto ancora i due “azzurrini” in ritiro con lìUnder 21, Cherubini e Mannini, che proprio questa sera alle 18,15 saranno impegnato in amichevole contro il Belgio. E' pensabile che già domani pomeriggio si aggreghino nuovamente alla squadra giallorossa.