Benevento, domani seduta a porte aperte

Dopo la ripresa mattutina della preparazione in questo piovoso lunedì, domanoi pomeriggio la squadra giallorossa tornerà ad allenarsi alle 15. Per l'occasione ci sarà la consueta seduta a porte aperte, che darà la possibilità ai tifosi di assistere al lavoro dei loro beniamini in vista della trasferta di sabato a Genova contro la Sampdoria.
Floro Flores comincia a agionare nell'ottica del doppio impegno tra sabato e martedì. Perchè appena dopo la trasferta a Marassi sarà la volta della patita casalinga di martedì (ore 20) contro l'Empoli dell'ex Matteo Andreoletti. Il tecnico giallorosso dovrà dosare bene gli sforzi dei suoi che inizieranno un vero e proprio tour de force, fatto di sei partite ravvicinate e di lunghi viaggi (Genova, Palermo, Mantova), il tutto ristretto in appena 21 giorni. Settimana dunque importante per iniziare a fare le scelte giuste in vista di questo duplice impegno ravvicinato. Floro oggi non ha avuto ancora i due “azzurrini” in ritiro con lìUnder 21, Cherubini e Mannini, che proprio questa sera alle 18,15 saranno impegnato in amichevole contro il Belgio. E' pensabile che già domani pomeriggio si aggreghino nuovamente alla squadra giallorossa.