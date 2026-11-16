Paupisi: aumenta la differenziata, quarto posto nel Sanio La raccolta differenziata sale all’ 89.83%

Paupisi si conferma un Comune virtuoso sul fronte della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti. Nel 2025 la raccolta differenziata ha raggiunto l’importante percentuale dell’89,83%, consentendo al centro sannita di conquistare il quarto posto nella classifica provinciale, con un incremento di circa dieci punti percentuali rispetto al dato precedente.

A certificarlo sono i dati dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR), che fotografano un percorso di crescita significativo e testimoniano l'attenzione dell'amministrazione comunale e dei cittadini verso le tematiche ambientali.

Un risultato di grande rilievo che si accompagna a un altro importante riconoscimento: Paupisi è stato infatti dichiarato Comune Rifiuti Free 2025, grazie agli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata e alla capacità di contenere la produzione di rifiuto secco residuo.

Un doppio traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per l'intera comunità e che conferma come la collaborazione tra cittadini, istituzioni e operatori del servizio possa tradursi in risultati concreti.

“Questo risultato ci riempie di orgoglio e rappresenta una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco Salvatore Coletta –. Raggiungere l'89,83% di raccolta differenziata e conquistare il quarto posto nella classifica provinciale significa aver compiuto un importante passo avanti. È la dimostrazione che, quando cittadini, istituzioni e operatori collaborano, è possibile ottenere risultati importanti e tangibili”.

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a quanti hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo: “Desidero ringraziare tutte le famiglie e i cittadini di Paupisi per la sensibilità e la collaborazione dimostrate, così come l'azienda ‘Ricicla’ e i propri dipendenti per la professionalità con cui svolgono quotidianamente il servizio. Dietro questi numeri ci sono l'impegno, il senso civico e i piccoli gesti di tante persone. A tutti va il nostro riconoscimento”.

Un risultato che, nelle parole del sindaco, non rappresenta un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo a proseguire sulla strada intrapresa: “Il riconoscimento di Comune Rifiuti Free 2025 e questo ulteriore incremento della raccolta differenziata ci incoraggiano a fare ancora meglio. Continueremo a lavorare per un paese sempre più pulito, sostenibile e attento all'ambiente, perché investire nella tutela del territorio significa investire nella qualità della vita e nel futuro dei nostri figli”.

La crescita registrata a Paupisi dimostra quanto sia fondamentale il contributo della cittadinanza nella costruzione di un modello di sviluppo rispettoso dell'ambiente. Differenziare correttamente significa, infatti, ridurre gli sprechi, recuperare materiali, risparmiare risorse e limitare l'impatto dei rifiuti sul territorio.

L'89,83% raggiunto nel 2025 e il quarto posto provinciale sono dunque il frutto di un percorso condiviso, nel quale ogni famiglia e ogni cittadino svolgono un ruolo fondamentale.

Paupisi guarda avanti con soddisfazione e determinazione, consapevole che la sostenibilità si costruisce giorno dopo giorno, attraverso comportamenti responsabili e una collaborazione costante tra amministrazione e comunità.

“Paupisi può essere orgogliosa di questo traguardo: è un successo di tutti!”, conclude il sindaco Coletta.

Un paese più pulito, un ambiente più tutelato e un futuro più sostenibile: Paupisi continua il suo percorso green, con orgoglio e determinazione.