Benevento, settore giovanile: ecco le classifiche aggiornate

È andato in archivio un altro weekend di calcio giocato per le formazioni giovanili del Benevento. Sono scese in campo solo le under 16 e 15 che hanno affrontato il Catanzaro all'Avellola. Entrambe hanno ottenuto delle importanti vittorie che le permette di migliorare la propria classifica. Ha riposato la Primavera, mentre è stata rinviata la partita tra Benevento e Lazio del campionato under 17, a causa della presenza di elementi convocati in nazionale militanti nella compagine capitolina. La sfida, come noto, si recupererà il prossimo 6 dicembre.
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 20
Benevento 19
Perugia 18
Palermo 16
Bari 15
Avellino 13
Monopoli 12
Latina 11
Pescara 11
Napoli 10
Spezia 10
Pisa 7
Frosinone 5
Cosenza 4
Ascoli 3
Salernitana 2
Under 17, la classifica
Roma 22*
Fiorentina 22
Napoli 18
Empoli 15*
Avellino 15
Lazio 14*
Lecce 13
Benevento 12*
Frosinone 10
Ascoli 9
Catanzaro 8
Palermo 7
Juve Stabia 7
Arezzo 2
*una partita in meno
Under 16, la classifica
Roma 27
Empoli 22
Fiorentina 19
Lazio 18
Lecce 18
Napoli 14
Benevento 13
Catanzaro 10
Juve Stabia 10
Ascoli 10
Frosinone 7
Arezzo 7
Palermo 4
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 24
Lazio 20
Fiorentina 20
Benevento 18
Roma 15
Lecce 12
Juve Stabia 12
Catanzaro 11
Empoli 11
Frosinone 11
Arezzo 7
Avellino 7
Ascoli 6
Palermo 2