Benevento, settore giovanile: ecco le classifiche aggiornate Passo in avanti di under 16 e 15 dopo le vittorie ottenute contro il Catanzaro

È andato in archivio un altro weekend di calcio giocato per le formazioni giovanili del Benevento. Sono scese in campo solo le under 16 e 15 che hanno affrontato il Catanzaro all'Avellola. Entrambe hanno ottenuto delle importanti vittorie che le permette di migliorare la propria classifica. Ha riposato la Primavera, mentre è stata rinviata la partita tra Benevento e Lazio del campionato under 17, a causa della presenza di elementi convocati in nazionale militanti nella compagine capitolina. La sfida, come noto, si recupererà il prossimo 6 dicembre.

Primavera 2, la classifica

Catanzaro 20

Benevento 19

Perugia 18

Palermo 16

Bari 15

Avellino 13

Monopoli 12

Latina 11

Pescara 11

Napoli 10

Spezia 10

Pisa 7

Frosinone 5

Cosenza 4

Ascoli 3

Salernitana 2

Under 17, la classifica

Roma 22*

Fiorentina 22

Napoli 18

Empoli 15*

Avellino 15

Lazio 14*

Lecce 13

Benevento 12*

Frosinone 10

Ascoli 9

Catanzaro 8

Palermo 7

Juve Stabia 7

Arezzo 2

*una partita in meno

Under 16, la classifica

Roma 27

Empoli 22

Fiorentina 19

Lazio 18

Lecce 18

Napoli 14

Benevento 13

Catanzaro 10

Juve Stabia 10

Ascoli 10

Frosinone 7

Arezzo 7

Palermo 4

Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 24

Lazio 20

Fiorentina 20

Benevento 18

Roma 15

Lecce 12

Juve Stabia 12

Catanzaro 11

Empoli 11

Frosinone 11

Arezzo 7

Avellino 7

Ascoli 6

Palermo 2