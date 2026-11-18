Limatola, Ponte di via Volturno: Parisi sollecita la Regione Campania "Basta indifferenza e sgarbi istituzionali"

Il Sindaco di Limatola, Domenico Parisi, interviene pubblicamente per sollecitare ancora una volta la Regione Campania a predisporre con urgenza gli adeguati interventi di manutenzione e messa in sicurezza del ponte di via Volturno, infrastruttura strategica per la viabilità locale la cui gestione e cura ricadono direttamente nelle competenze dell'Ente regionale.

?Nonostante i numerosi e formali solleciti già inoltrati dagli uffici comunali di Limatola per segnalare la necessità di un intervento tempestivo, da Palazzo Santa Lucia non è finora giunto alcun riscontro. Un silenzio che l'Amministrazione comunale giudica inaccettabile, sia sul piano operativo che su quello dei rapporti tra enti.

?"Siamo di fronte a un atteggiamento di totale indifferenza che si traduce in un vero e proprio sgarbo istituzionale verso la nostra comunità", dichiara Parisi. "Il ponte di via Volturno rappresenta un'arteria fondamentale, quotidianamente interessata da un intenso flusso veicolare, incluso il traffico pesante. È dovere primario di ogni amministrazione tutelare l'incolumità pubblica e garantire la piena sicurezza della circolazione, sia automobilistica che pedonale. Non possiamo permettere che l'incuria metta a rischio chi percorre quella tratta ogni giorno".

?Il Primo Cittadino richiama inoltre la Regione Campania alla coerenza tra gli annunci politici e l'azione amministrativa concreta nei confronti dei territori periferici "Vogliamo sperare che, al di là degli slogan regionali che proclamano continuamente attenzione, amore e interesse per le aree interne, si dia finalmente dimostrazione con i fatti di questa presunta vicinanza. Si potrebbe e si dovrebbe cominciare proprio dall'ascolto e dal rispetto delle istanze che provengono dagli uffici dei Comuni dell'entroterra, dando risposte concrete a quella che dovrebbe essere l'esigenza primaria di ogni istituzione: la sicurezza e il benessere dei cittadini".

?L'Amministrazione comunale di Limatola rinnova dunque l'appello agli uffici regionali competenti affinché si attivino senza ulteriori indugi, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela della sicurezza del territorio e della popolazione.

