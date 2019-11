Cinghiali, Latella: "5Stelle vogliono vietare caccia? Assurdo" L'esponente nazionale di Realtà Popolare: "Limitare utilizzo carne cinghiali sarebbe un danno"

Sul problema cinghiali interviene anche Michele Latella, sannita e responsabile nazionale del dipartimento politiche agricole di Realtà Popolare: "Realtà Popolare non può più rimanere a guardare il mondo politico che prende in giro il territorio. Nelle ultime settimane (ma solo in ordine di tempo) la cronaca sta offrendo troppi episodi di aziende agricole devastate da cinghiali. E presto interverremo per quanto sarà possibile su questa complessa problematica. Tali animali selvatici stanno invadendo e arrecando problemi anche negli ambienti urbani, attirati dai cumuli di immondizia ed in cerca di cibo. Aziende agricole stanno ricevendo danni un po' in tutte le regioni d'Italia. E le politiche locali approfittano solo delle vetrine (come la manifestazione del 7 novembre tenutasi a Roma) dove alcune delle province hanno portato solo la loro presenza delle loro delegazioni senza approfondire poi il problema. Infatti, tornati a casa, molti hanno staccato i contatti. E non mi sta bene. Io ho deciso, in qualità di responsabile nazionale alle politiche agricole e forestali di Realtà Popolare, di interessarmi personalmente insieme ai responsabili alle attività venatorie delle varie regioni di trovare una soluzione al problema. Sono altresì sconcertato della proposta, fatta da alcuni esponenti dei 5stelle in commissione agricoltura, di limitare l'utilizzo di carne di questi ungulati e di limitarne addirittura anche la caccia. Lo sanno, gli amici a 5stelle, che questi sono tra le uniche possibilità per provare ad arginare i danni alle aziende agricole? Lo sanno che, se si limitano sia la caccia sia l'utilizzo di carne, di questi ungulati se ne perderà il controllo e diventeranno pericolosi anche per l'incolumità delle persone? E le aziende precipiteranno ancora di più nel caos. Nelle prossime settimane, insieme ai responsabili delle attività venatorie di Realtà Popolare, proveremo a mettere nero su bianco una lista di possibili soluzioni"