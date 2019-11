"Valorizzare gli scarti agricoli", il confronto alla Rocca Questa mattina il convegno con la presidente regionale di Legambiente, Mariateresa Imparato

Esperti, istituzioni e ambientalisti a confronto questa mattina alla Rocca dei Rettori per discutere dell'opportunità di valorizzare gli scarti agricoli trasformandoli in biometano. Evento realizzato con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia e della Città di Benevento, della Federazione Coltivatori Diretti e la partecipazione di Legambiente Campania. L'occasione per discutere dell'impatto della bioenergia per il territorio. Impatto che secondo la presidente regionale di Legambiente, Mariateresa Imparato “non può che essere positivo, non solo per l'agricoltura ma anche per il trasporto pubblico”, quindi promuovendo un'economia virtuosa “nelle aree interne della Campania che rivolga sempre maggiore attenzione all'ambiente”. Di qui l'invito a “mettere in campo tutte le tecnologie e le innovazioni esistenti oggi per costruire degli impianti. Impianti – ha precisato Imparato – che oggi sono molto positivi per i territori, sopratutto in realtà come la provincia di Benevento che ha una storia di comuni ricicloni importanti, ma che vanta anche una storia di agricoltura importante. E' importante mettere in campo strade di sviluppo locale attraverso un'economia verde”. L'obiettivo del confronto, pertanto, valutare la possibilità di trasformare gli scarti provenienti dall'agricoltura, come letame e reflui agricoli, in risorsa per il territorio e non può come problema. Ed è proprio dal mondo dell'agricoltura sannita che è arrivato il plauso all'iniziativa: “Il nostro – ha commentato Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti - è un modello virtuoso, in quanto oggi siamo diventati attori di un modello di sviluppo che riesce anche a recuperare gli scarti e farli diventare una risorsa nelle diverse tipologie di impiego”.