Infortuni sul lavoro: "Sono troppi, serve prevenzione" Questa mattina il confronto all'Unisannio

Dati che impongono una riflessione importante e che richiamano l'attenzione sull'importanza di fare prevenzione sui luoghi di lavoro per ridurre il numero degli infortuni garantendo la sicurezza del lavoratore. Un confronto promosso nell'ambito del progetto “Corretti di stili di vita e sicurezza del lavoratore”, promosso da Inail e Cisl Campania e di cui sono partners anche la Regione Campania, il consorzio Promos Ricerche e il Cnr – Iriss. Progetto che prevede cinque appuntamenti su tutto il territorio regionale per discutere “di prevenzione contro gli infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro”. Iniziativa che ha preso il via da Benevento con l'incontro di questa mattina nella Sala Giardiello dell'Università del Sannio. “Si tratta di un progetto importante perché vuole favorire corretti stili di vita nel lavoratore e nelle imprese – ha evidenziato il professor Riccardo Realfonzo, direttore consorzio Promos Ricerche – con l'obiettivo di prevenire gli infortuni sul lavoro, quindi per garantire maggiormente la sicurezza del lavoratore. Progetto portato avanti in tutte e cinque le province campane finalizzato a introdurre pratiche positive e una serie di attenzioni che lavoratori e imprese devono porre nella vita di tutti i giorni per evitare gli infortuni”.

Università in campo, dunque, per promuovere il confronto sul territorio. Come sottolineato dal neo direttore del Dipartimento Demm dell'Unisannio, Massimo Squillante: “La nostra tradizione sia di Ateneo che di dipartimento vede il dialogo, il confronto dell'Università con i diversi attori sul territorio”. Di qui l'attenzione al “modo in cui si vive il lavoro, al modo in cui si è presenti in società per creare non solo professionisti capici ma anche cittadini consapevoli”.

Fare prevenzione pertanto diventa necessario soprattutto a fronte dei numeri relativi agli infortuni sul lavoro: “I dati oggi sono sempre più crescenti - ha spiegato Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania – in Campania abbiamo superato la media dell'anno precedente e siamo ancora a qualche mese dalla fine dell'anno. Noi oggi ci occupiamo anche dei rischi della persona ovunque si collochi, quindi anche di corretti stili di vita per fare in modo che i lavoratori si sentano confortati dall'attenzione di un sindacato che vuole mettere al centro la persona”. Di qui il confronto con il mondo universitario, esperti e istituzioni: “La Regione – ha sottolineato il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo - sta dedicando un focus ad ogni provincia proprio per ragionare di prevenzione, di lavoro, qualità e stili di vita soprattutto legati al territorio”.