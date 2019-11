Consorzio agrario, nessuna buona notizia. Cisl: "Preoccupati" "Nessuna garanzia per la tutela dei livelli occupazionali"

Ancora difficoltà per i lavoratori del Consorzio Agrario di Benevento, come spiega la Fai Cisl: " Ieri, 20 novembre, si è tenuta presso la sede del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento l’assemblea dei lavoratori, al fine di verificare ed esaminare l’attuale delicata e preoccupante situazione in cui versa l’azienda.

L’assemblea è stata convocata dalla FAI CISL e nel corso della stessa è stato illustrato l’esito dell’incontro tenutosi il giorno 19 c.m. con il Commissario liquidatore D.ssa Valentina Rettino, la quale, ha rappresentato anch’essa il momento particolarmente delicato che sta attraversando il Consorzio.

All’uopo nessuna garanzia è stata rilasciata in ordine alla tutela dei livelli occupazionali né a quella della prosecuzione dell’intero complesso aziendale non risultando percorribile, come riferito dal Commissario liquidatore, la presentazione di una nuova proposta di concordato che possa tentare di riportare in bonis l’azienda.

I lavoratori, pertanto, già fortemente preoccupati per la situazione, preso anche atto di tutto quanto esposto dai rappresentati sindacali FAI CISL presenti al predetto incontro, Alfonso Iannace Segretario Territoriale FAI CISL IrpiniaSannio e Nicola Formichella RSA della FAI CISL, chiedono alle rappresentanze sindacali territoriali di attivarsi con estrema urgenza ad intraprendere qualunque azione e/o iniziativa ritenuta idonea per il caso in questione, coinvolgendo altresì ogni organo istituzionale e non, aprendo anche tavoli istituzionali con il Prefetto di Benevento Dott. Francesco Antonio Cappella, il Ministro dello Sviluppo Economico On. Stefano Patuanelli, il Commissario del CAP, nonché con le federazioni professionali agricole Coldiretti, CIA e Confagricoltori di Benevento.

I rappresentanti sindacali riferiscono di aver già con nota n. 111 del 19.11.2019 informato i suddetti organi sollecitando la necessità di un urgente incontro finalizzato ad individuare un percorso condiviso che possa garantire soluzioni e prospettive future al Consorzio Agrario Provinciale di Benevento".