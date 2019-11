Confindustria punta sulla crescita delle aziende del vino "La crescita c'è ma serve un approccio manageriale"

“I fattori di crescita per le aziende vitivinicole campane: mercati strumenti finanziari e managerialità” è il titolo del Convegno organizzato da Confindustria Benevento presso il Complesso San Vittorino per il prossimo 3 dicembre con inizio alle ore 16:00.

“Confindustria Benevento ha deciso di accendere i riflettori sul comparto vitivinicolo in considerazione della rilevanza dello stesso e dell’incidenza della produzione vinicola sannita su quella Campana - spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Nel 2018, infatti, il Sannio ottiene più di un terzo dell’intera produzione di vino della Campania con 3 denominazioni di origine (DOC) articolate in 11 sottozone e 2 denominazioni IGT. Nel 2019, Sannio Falanghina diventa Capitale europea del vino portando i nostri prodotti ad affermarsi ancora di più in Italia e nel mondo. Questo percorso di crescita ha bisogno di essere guidato attraverso un’appropriata managerialità, validi strumenti finanziari e l’inserimento nei mercati giusti. Di qui la volontà di realizzare un Convegno dedicato ai vini in cui ciascuno degli stakeholder coinvolti potrà fornire il proprio contributo, uniti dalla volontà di dare impulso al comparto e di migliorare le performance della redditività dello stesso con conseguenti riflessi positivi sull’intera economia sannita.

La Campania presenta una superficie vitata paria a circa 24.280 ettari ed una produzione di vini paria 1.3miloni di ettolitri (2017). La provincia di Benevento produce il 46% circa di tutta l’uva campana e ha la più ampia superfice vitata dell’intera regione.





Programma dei lavori

SALUTI

Filippo Liverini

Presidente Confindustria Benevento

Alberto Pedroli

Responsabile Macro Area Territoriale Sud UBI Banca

Floriano Panza

Sindaco di Guardia Sanframondi

Antonio Campese

Presidente CCIAA di Benevento

INTERVENTI

Fattori critici di successo per la redditività economica delle aziende vitivinicole

Pio De Gregorio

Responsabile Industry Trends and Benchmarking Analysis – UBI Banca

Strumenti finanziari per l’export delle aziende vitivinicole

Marco Valletta

TRADE & CASH SALES UBI Banca

Come sviluppare e gestire una strategia di impresa: la “Mappa strategica”

Luca Castagnetti

Direttore Centro Studi Management DiVino - Studio Impresa

Dalla digitalizzazione alla gestione organizzata dell’azienda vitivinicola

Massimo Marietta

Responsabile Sviluppo ENOLOGIA - Sistemi SpA

TAVOLA ROTONDA

Gennaro Masiello

Presidente Coldiretti Campania

Raffele Amore

Presidente CIA Benevento

Libero Rillo

Presidente Sannio Consorzio Tutela Vini

Stefano Di Marzo

Presidente Consorzio di Tutela Vini d’ Irpinia

Cesare Avenia

Presidente Consorzio Vitica (Caserta)

Mario Mazzitelli

Vice Presidente Consorzio Vita Salernum Vites

Ciro Giordano

Presidente Consorzio di Tutela Vini Vesuvio

MODERA

Filippo Liverini"