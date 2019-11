La proposta di Maglione: "Creiamo Igp per l'olio campano" Il deputato M5S: "Sarebbe riconoscimento importante anche per creare strategie di crescita"

Interessante proposta del deputato sannita Pasquale Maglione per tutelare uno dei migliori prodotti del Sannio e della Campania: l'olio. Secondo Maglione sarebbe quantomai utile istituire una Igp regionale



“Il comparto olivicolo può rappresentare un importante volano per il rilancio del settore agricolo sannita e regionale. E l’aumento della produzione annuale in Italia, stimata all’80% in più rispetto al crollo dello scorso anno, con un aumento specifico della produzione nelle regioni del Centro Sud, fa ben sperare. Da tempo, ho avviato confronti con i produttori locali e gli attori istituzionali deputati a rappresentare le loro istanze nelle giuste sedi. Non ultima, l'iniziativa tenuta presso la Camera di Commercio di Benevento, alla presenza dell'ex sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Alessandra Pesce, e di tutti gli attori della filiera olivicola regionale, al fine di definire strategie comuni per sostenere il settore.

In questa fase trovo fondamentale proseguire sul percorso già avviato della definizione di una IGP regionale che possa dare una riconoscibilità alla produzione dell’olio di oliva campano. Ecco perché nei giorni scorsi ho scritto a Raffaele Amore, presidente del comitato promotore dell’Igp Campania, che in tal senso, sta svolgendo un lavoro importantissimo. Al presidente ho chiesto di proseguire negli sforzi portati avanti fino ad ora, garantendogli la mia totale totale disponibilità nel raggiungimento, in tempi brevissimi, di questo importante riconoscimento per il nostro olio campano”.