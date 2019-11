Trotta bus: sciopero di 4 ore il 9 dicembre I sindacati: "Che fine ha fatto il piano di rilancio approvato un anno fa e mai attutato?"

Per lunedì 9 dicembre è stato indetto dalle Segreterie Provinciali di Filtcgil, Fitcisl, Uiltrasporti e Ugltpl uno sciopero di 4 ore, di tutto il personale dell’azienda Trotta Bus Services che opera nella città di Benevento.

Nel merito i sindacati precisano: "Queste organizzazioni sindacali si vedono costrette ad un forte e CONTINUO confronto, purtroppo conflittuale, con la dirigenza aziendale.

Si pensa che sia arrivato il momento di ristabilire urgentemente un corretto rapporto delle relazioni industriale tra le parti, con il rispetto degli accordi sottoscritti precedentemente, mantenendo gli impegni presi ai vari tavoli di trattativa.

Inoltre, si ritiene opportuno capire dall’Amministrazione Comunale quale fine abbia fatto il piano di rilancio condiviso e approvato tra società e parti sociali, considerato che è passato circa un anno dalla sottoscrizione e quindi di conoscere quale siano i veri problemi per cui non si va avanti con il suddetto piano, evitando possibilmente che qualcuno continui a scaricare le colpe ad altri.

Si è costretti alla lotta soprattutto perché, temi come la lotta all’evasione, sicurezza del parco autobus, la stabilizzazione dei lavoratori in regime di contratto part-time, problematiche attinenti al protocollo utilizzato per le visite mediche del personale, efficienza del servizio offerto, pianta organica, ricaduta sul personale ecc.ecc., sono temi ineludibili, imprescindibili e sempre all'attenzione di queste OO.SS."