'Black friday' anche nel Sannio, ma le vendite non decollano Alviggi: "Giusto aderire ma gli acquisti rientrano nell'ordinarietà"

Anche a Benevento giornata di sconti e promozioni in occasione del 'Black friday'. Tanti i negozi che questa mattina hanno esposto in vetrina svendite promozionali promosse in occasione dell'ultimo venerdì di fine novembre. Una tradizione che arriva dagli Stati Uniti, ma che da qualche anno c'è anche in Italia. E se nei grandi centri ci si è dovuti organizzare per il tanto temuto assalto alle svendite, nelle realtà più piccole lo scenario cambia decisamente. Ai cittadini l'iniziativa sembra piacere, ma le lunghe code in attesa davanti ai negozi per conquistare l'affare migliore sembrano ormai un ricordo lontano. In molti comunque sin da questa mattina si sono dichiarati pronti a fare qualche acquisto approfittando degli sconti e magari anticipando i regali di Natale.

L'adesione all'iniziativa tra i commercianti non manca, ma i dati delle vendite sembrano comunque inferiori alle aspettative: “E' giusto che il commerciante si adegui alla grande distribuzione e all'ecommerce - ha commentato il presidente di Confesercenti, Gianluca Alviggi – certo qualche vendita c'è stata, ma rientra nell'ordinarietà di una giornata normale senza quel fermento di chi ha aspettato le svendite per dare grandi acquisti”.

L'occasione, dunque, per invitare a privilegiare i negozi di vicinato anche in vista del prossimo Natale: “I negozi in centro sono ancora aggiornati e all'altezza di dare anche al consumatore più attento un'ampia varietà di scelta”.